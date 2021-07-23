ЦРПТ поддерживает инициативу внести в систему маркировки продаваемые онлайн лекарства

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающий оператором системы маркировки товаров в России, поддержал инициативу Минздрава РФ и Минэкономразвития РФ, чтобы все продеваемые онлайн рецептурные препараты были внесены в систему маркировки "Честный знак", сообщили ТАСС в пресс-службе центра в пятницу.

"ЦРПТ, оператор системы маркировки "Честный знак", поддерживает инициативу Минздрава и Минэкономразвития о том, чтобы все участники эксперимента по дистанционной торговле рецептурными лекарствами взаимодействовали с системой маркировки, все продаваемые онлайн препараты были внесены в систему, а каждый этап реализации был зафиксирован в "Честном знаке", - говорится в сообщении.

По данным социологических опросов, недоверие покупателей к качеству приобретаемых онлайн лекарств тормозит развитие этого направления. В центре отметили, что сегодня почти 100% препаратов, поступающих в гражданский оборот, являются промаркированными. "Это позволит гарантировать покупателям качество и безопасность приобретаемых в онлайн-сегменте препаратов, а также защитит легальные компании от конкуренции с контрафактной продукцией", - добавили в пресс-службе.

В ЦРПТ также выступили с предложением вместе с Ozon и другими компаниями из сферы онлайн-торговли провести совместный эксперимент по прослеживаемости рецептурных лекарств при дистанционной торговле.

Об инициативе

Ранее издание "Ведомости" опубликовало материал о том, что Минздрав РФ хочет ужесточить требования для онлайн-торговли рецептурными лекарствами.

В свою очередь, Минэкономразвития в конце июня предложило провести в России эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарственных средств (за исключением наркотических, сильнодействующих и психотропных лекарственных препаратов, а также спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25%). Экспериментальный правовой режим по дистанционной продаже рецептурных лекарств в ряде регионов предложила установить онлайн-площадка Ozon.

Маркировка лекарств в России стала обязательной с 1 июля 2020 года. Система маркировки должна защитить граждан от фальсификата и дать возможность проверить легальность товаров через специальное мобильное приложение "Честный знак".