Набиуллина заявила, что рост цен на туристические услуги внес заметный вклад в инфляцию

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Рост цен на туристические услуги внес заметный вклад в инфляцию в июне. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

По ее словам, говорить об устойчивом замедлении инфляции пока нельзя, хотя в июне - первой половине июля 2021 года появились первые признаки ослабления инфляционного давления.

"В июне и первой половине июля появились первые признаки ослабления инфляционного давления. Этого пока недостаточно, чтобы говорить об устойчивом замедлении инфляции", - сказала она.