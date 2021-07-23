ЦБ РФ видит признаки начала перегрева рынка необеспеченного потребкредитования

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Банк России фиксирует признаки начала перегрева рынка необеспеченного потребительского кредитования, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Что касается необеспеченных потребительских ссуд, то здесь уже заметны признаки начинающегося перегрева", - сказала она.

Набиуллина добавила, что ЦБ примет дополнительные меры по охлаждению необеспеченного потребкредитования. "Этот сегмент кредитования растет быстрее, чем мы прогнозировали в апреле. С первого июля мы вернули вес риска по потребкредитам на допандемический уровень, но с учетом данных за последние месяцы в ближайшее время мы примем решение о дополнительных макропруденциальных мерах для охлаждения этого сегмента розничного рынка", - пояснила глава регулятора.

Она отметила, что темпы кредитования населения и бизнеса находятся вблизи максимальных значений за последние годы. "Многие заемщики стараются успеть взять кредит по более низким ставкам. Мы повысили прогноз по росту кредита на этот год", - указала Набиуллина.

Глава ЦБ РФ также подчеркнула, что ипотечное кредитование продолжит динамично расширяться, несмотря на то, что несколько замедлится после изменения условий программы льготной ипотеки.