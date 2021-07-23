Плавучие энергоблоки для Чукотки планируется строить на Балтийском заводе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Заказы на строительство плавучих энергоблоков для энергоснабжения Баимской рудной зоны на Чукотке планируется разместить на Балтийском заводе в Петербурге. Об этом журналистам сообщил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Данный проект будет реализован в четырех плавучих энергостанциях для Баимской зоны. Мы практически начали проектную работу. Как только юридически значимые соглашения будут заключены на изготовление, на потребление энергии, то мы перейдем на размещение заказов. Заказы будут размещены на Балтийском заводе", - сказал Лихачев.

Росатом предлагает электрифицировать Баимскую рудную зону с помощью четырех модернизированных плавучих энергоблоков (МПЭБ) с реакторной установкой РИТМ-200 и резервного МПЭБ для обеспечения циклической замены на время перегрузки и ремонта. Резервная малая плавучая атомная электростанция в будущем может быть использована для энергоснабжения потребителей плавучей АЭС "Академик Ломоносов".

Баимское месторождение меди является одним из крупнейших неосвоенных в мире. Содержание меди в руде составляет всего 0,43%, что долго не позволяло заняться освоением. Создание горно-обогатительного комбината стало возможным благодаря появлению новых технологий. Комбинат будет запущен к 2027 году. Предполагается, что проект привлечет 570 млрд рублей частных инвестиций и 1 трлн рублей поступлений в бюджет, создаст 3 тыс. рабочих мест. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики подписало соглашение с ООО "ГДК Баимская" (группа KAZ Minerals) о включении компании в число резидентов территории опережающего развития "Чукотка" с проектом освоения Баимской рудной зоны.