ЦБ ожидает, что ценовое давление начнет снижаться осенью

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Банк России считает, что текущий темп роста цен начал замедляться, но в годовых значениях инфляция начнет снижаться с осени. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

"Текущий темп роста цен, если мы говорим о сезонно сглаженном, видимо, начал замедляться. Мы видим, что в июне он меньше, чем в мае. Но годовая инфляция в течение ближайших месяцев, скорее всего, будет находиться где-то вблизи достигнутых уровней. Во многом из-за эффекта базы. Мы ожидаем, что в годовых показателях снижение ценового давления будет видно уже с осени", - сказала она.

Набиуллина добавила, что ЦБ не исключает сезонного снижения цен в конце лета - начале осени, но это будет зависеть от урожая овощей и фруктов.

Ранее Банк России повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 5,7-6,2% с 4,7-5,2%, на 2022 год - до 4-4,5% с прежних 4%.