Титов: приток частных инвестиций на фондовый рынок РФ ослабеет из-за повышения ставки ЦБ

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов ожидает, что повышение ключевой ставки ЦБ РФ приведет к ослаблению притока частных инвестиций на фондовый рынок и росту ставок по кредитам. Об этом бизнес-омбудсмен сообщил в пятницу ТАСС.

Ранее Банк России повысил ключевую ставку сразу на 1 п.п. - до 6,5% годовых.

"Приток средств частных, пусть и мелких, инвесторов на фондовый рынок ослабнет, значит, эмитентам акций и облигаций (в том числе государственных) получить деньги будет сложнее. Вырастут и ставки по кредитам - придется попрощаться с дешевой ипотекой. Рефинансирование долгов для частных лиц и для предприятий будет обходиться дороже, а значит, сделан еще шаг на пути к чьему-то банкротству", - сказал Титов.

По его мнению, подъем ставки - это "в любом случае снижение спроса и повышение издержек". "А повышение издержек будет переложено на потребителя, и снова внесет вклад в инфляцию", - заключил он.

Текущий 2021 год ознаменовался периодом активного ужесточения денежно-кредитной политики российским регулятором. До июльского повышения с начала года Банк России трижды производил повышение ключевой ставки - суммарно на 125 б.п. - с 4,25% до 5,5% годовых. Как сообщал регулятор на заседании в июне, причиной тому служат повышенные проинфляционные риски, а также экономическая активность в России, которая восстанавливается быстрее ожиданий.