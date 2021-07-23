В работе "Яндекса" произошел сбой

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. "Яндекс" восстановил работу сервисов после кратковременного сбоя. Об этом ТАСС сообщает пресс-служба компании.

"На текущий момент все сложности устранены, сервис работает в штатном режиме", - говорится в сообщении компании.

Ранее в пресс-службе "Яндекса" сообщили ТАСС, что ведут работу над устранением сложностей, вызванных кратковременными сбоями в работе Яндекс.Почты у ряда пользователей.

По данным портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, к 15:25 мск было зафиксировано 495 отчетов о неполадках в работе "Яндекса". Около 70% пользователей, заявивших о проблемах, жаловались на сбои в работе почтового сервиса, 30% - на работу сайта. Наиболее активно о сбоях сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Воронеже.