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Прямые авиаперевозки между Белгородом и Ереваном запустят в августе

Власти также рассматривают возможность наладить авиасообщение региона с Мурманском, Салехардом, Архангельском, Якутией и Ямалом

ТАСС, 23 июля. Прямые пассажирские авиаперевозки запустят с августа между Белгородом и Ереваном, сообщил в пятницу в соцсети "ВКонтакте" врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В этом году впервые в истории региона были открыты рейсы в города-курорты Минеральные Воды и Геленджик. А с августа из Белгорода можно будет без пересадок добраться до Еревана", - написал Гладков.

По его данным, также рассматривается вопрос по расширению в 2022 году авиаперевозок из Белгорода в Сочи, Казань, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Самару. Прорабатывается возможность наладить авиасообщение с Мурманском, Салехардом, Архангельском, Якутией, Ямалом. По итогам 2022 года аэропорт в Белгороде планирует впервые достичь показателя в 500 тыс. пассажиров.

Теги
АрменияРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав Владимирович
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