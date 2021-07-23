Систему камер для распознавания лиц планируется внедрить в новосибирском метрополитене

НОВОСИБИРСК, 23 июля. /ТАСС/. Систему распознавания лиц с помощью камер видеонаблюдения внедрят в единственном за Уралом новосибирском метрополитене, сообщил ТАСС министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов. Сейчас система из семи камер уже прошла первичное тестирование на одной из станций в центре города.

"В Новосибирской области продолжает реализовываться аппаратно-программный комплекс "Безопасный город". Один из его сегментов - правоохранительный. В рамках развития этого сегмента было проведено тестирование алгоритмов видеоаналитики распознавания лиц" - сообщает министр цифрового развития и связи Анатолий Дюбанов.

Система предполагает использование специально оснащенных видеокамер, которые передают изображения лиц на сервер аналитики, где изображения обрабатываются. В пресс-службе мэрии Новосибирска ТАСС уточнили, что в рамках тестирования на станции метро "Площадь Ленина", в центре города, было установлено семь видеокамер. Доступ к ним получили сотрудники ГУ МВД по региону и Минцифры области.

Как пояснил Дюбанов, сейчас региональные власти и руководство метрополитена определяют окончательную концепцию, сроки реализации проекта и объем необходимых для его финансирования средств.

Региональная программа "Безопасный город" создана в Новосибирской области в 2016 году. Главные её задачи - разработка и реализация технических мероприятий, направленных на предотвращение и профилактику преступности и ЧС. В рамках программы заменены автоматические пожарные сигнализации и системы пожарного мониторинга, вводятся в эксплуатацию дополнительные экипажи ГИБДД, также планируется обеспечение бесперебойной работы "Системы 112" и другое.