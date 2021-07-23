Девелопер "Самолет" выкупил онлайн-платформу с соцсетью для соседей Вместе.ру

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Девелоперская группа компаний "Самолет" консолидировала 100% мультисервисной онлайн-платформы Вместе.ру. Компания планирует инвестировать в развитие проекта более 1 млрд рублей в течение трех лет, сообщили ТАСС в пресс-службе девелопера "Самолет" в пятницу.

"Мы приняли решение о консолидации 100% платформы Вместе.ру на стороне группы "Самолет", поскольку уровень интеграции сервиса с управляющей компанией и бизнес-процессами группы достиг большой глубины. Нам важно активно развивать интеграцию платформы с внешними сервисами и услугами для жителей, наращивать ее функционал", - прокомментировал руководитель направления венчурных инвестиций группы компаний "Самолет" Денис Кондрахин.

"Самолет" приобрел 75% компании у четырех держателей доли проекта, включая главу совета директоров корпорации AEON Романа Троценко. Сумма сделки не разглашается. После консолидации команда проекта Вместе.ру продолжит работать как самостоятельное бизнес-подразделение.

По оценке девелоперской компании, капитализация онлайн-платформы Вместе.ру может достичь $100 млн в ближайшие три года, а аудитория - превысить 500 тыс. пользователей. "Самолет" планирует разрабатывать суперсервис на базе Вместе.ру, который позволит пользователям через приложение как купить квартиру, так и в дальнейшем связываться с управляющей компанией и решать любые бытовые вопросы. Компания планирует федеральную экспансию на все типы геолокационных сообществ, включая многоквартирные дома, поселки, СНТ, кварталы и районы муниципальных образований.

"Четыре года назад мы увидели колоссальный сдвиг развития информационных систем, работающих в секторе социальных сетей и мессенджеров, в сторону сообществ соседей. Это побудило нас создать платформу, которая станет основным инструментом для сообществ соседей при решении повседневных задач: общение, безопасность, информированность, коммерция, доступ к сервисам ЖКУ и интернет вещей, муниципальным сервисам", - говорит генеральный директор и создатель проекта Вместе.ру Сергей Николишин.

"Самолет" является четвертым по величине девелопером в России по объему текущего строительства - по данным единого ресурса застройщиков, компания возводит 2,1 млн кв. м жилья.

О соцсети для соседей

Социальная сеть для соседей Вместе.ру основана на геолокационных сообществах жителей и создана по принципу американской компании Nextdoor с капитализацией более $4 млрд. Кроме общения с соседями, пользователи платформы имеют доступ к пилотным сервисам умного дома в виде видеокамер в доме, дистанционному открытию двери домофона через смартфон, а также сервису цифровой парковки для аренды машино-места и открытия шлагбаума без охранника. Помимо этого, в платформу включена единая диспетчерская служба, через которую жители могут отправлять заявки в управляющую компанию, сдавать показания приборов учета, следить за балансом лицевого счета и оплачивать квитанции за жилищно-коммунальные услуги.

Сегодня мультифункциональная платформа для соседей обслуживает все 100% проектов группы "Самолет", в которых проживают около 150 тыс. человек. Стартап Вместе.ру стал одним из первых проектов, в который инвестировал девелопер "Самолет".