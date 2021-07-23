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Россия получила право поставлять рыбную продукцию во Вьетнам

В перечень Министерства сельского хозяйства и аграрного развития республики включены 11 российских компаний

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор получил доступ для российской рыбопродукции на внутренний рынок Вьетнама. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Сегодня в Россельхознадзор поступила информация о том, что Департамент здоровья животных Министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама утвердил список российских предприятий, которым предоставлено право экспортировать рыбную продукцию во Вьетнам. В перечень включены 11 российских компаний, которым впервые будет доступна возможность отправлять непереработанную рыбопродукцию для реализации на внутреннем рынке Вьетнамах", - отмечается в сообщении.

Как отметили в ведомстве, Россельхознадзор продолжит работу по расширению перечня российских предприятий, имеющих право экспорта рыбы и морепродуктов во Вьетнам.

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