Россия получила право поставлять рыбную продукцию во Вьетнам

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор получил доступ для российской рыбопродукции на внутренний рынок Вьетнама. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Сегодня в Россельхознадзор поступила информация о том, что Департамент здоровья животных Министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама утвердил список российских предприятий, которым предоставлено право экспортировать рыбную продукцию во Вьетнам. В перечень включены 11 российских компаний, которым впервые будет доступна возможность отправлять непереработанную рыбопродукцию для реализации на внутреннем рынке Вьетнамах", - отмечается в сообщении.

Как отметили в ведомстве, Россельхознадзор продолжит работу по расширению перечня российских предприятий, имеющих право экспорта рыбы и морепродуктов во Вьетнам.