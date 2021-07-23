AB InBev Efes, Carlsberg Group, Heineken присоединились к эксперименту по маркировке пива

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Члены Ассоциации производителей пива - AB InBev Efes, "Балтика" (Carlsberg Group), Heineken Russia, занимающие 70% рынка производства пива в РФ, присоединились к эксперименту по маркировке пива, говорится в сообщении ассоциации.

"Члены Ассоциации производителей пива приняли решение о продолжении дискуссии с регулятором о параметрах эксперимента по нанесению маркировки "Честный знак" на пивоваренную продукцию в качестве участников соответствующего пилота. Члены АПП примут участие в эксперименте чтобы не допустить снижения объемов производства, снизить риски потери акцизных отчислений, а также удержать категорию от падения и обоснованно предотвратить внедрение избыточных требований в рамках эксперимента", - отмечается в сообщении.

Предполагается, что крупнейшие международные пивоваренные компании станут участниками эксперимента до конца года. В данный момент проводятся консультации с регулятором и оператором программы ООО "Оператор-ЦРПТ" об условиях их участия. Перечень производственных площадок, а также бренды и объемы продукции для эксперимента по нанесению маркировки будут определены участниками самостоятельно.

Ассоциация отметила, что члены АПП по-прежнему считают цифровую маркировку пива избыточным инструментом контроля. При этом, пивоваренные компании полагают, что их участие в эксперименте позволит выстроить конструктивный диалог с федеральными органами исполнительной власти, ООО "Оператор-ЦРПТ", оптовиками и розничными сетями, которые также участвуют в проекте по введению маркировки на пивоваренную продукцию.

"Если правительство РФ по результатам эксперимента примет решение о введении обязательной маркировки для пивоваренной продукции, члены АПП будут настаивать на поэтапном внедрении маркировки - отдельно для каждого формата упаковки: кег, ПЭТ, стеклянной бутылки и алюминиевой банки. При этом сроки реализации проекта должны учитывать наличие реальных технических решений, возможности поставщиков оборудования и самих производителей по установке и наладке нового технологического оборудования, подготовки IТ-систем и изменения бизнес-процессов. Немаловажным фактором также является высокая сезонность производства пива, что тоже должно учитываться при принятии решений. Эти предложения были направлены в адрес Минпромторга России", - указывают в ассоциации.

Эксперимент по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольной продукции проходит в России с 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года.

Ассоциация производителей пива создана в апреле 2020 года тремя крупнейшими международными пивоваренными компаниями: ООО "Пивоваренная компания Балтика", AB InBev Efes, ООО "Объединенные пивоварни Хейнекен". По состоянию на 2021 год суммарная объемная доля участников ассоциации на рынке пива, по данным международной компании AC Nielsen, составляет около 70%. Члены Ассоциации располагают 26 пивоваренными заводами и 7 солодовенными комплексами в 23 субъектах РФ.

Позиция ЦРПТ

Как сообщили в пресс-службе оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), сейчас

ЦРПТ и регуляторы консультируют компании о специфике, сроках и стандартах, принятых в пилотных проектах по маркировке. "Пилотные проекты проводятся до начала обязательной маркировки в каждой отрасли, чтобы участники оборота имели возможность протестировать процессы, провести интеграцию с системой и в комфортном режиме подготовиться к обязательной маркировке", - напомнили в ЦРПТ.

Там отметили, что перечень производственных площадок, а также бренды и объемы продукции для пилотного проекта по нанесению маркировки будут определены участниками самостоятельно. "Участие компаний в проекте позволит выстроить конструктивный диалог с оптовиками и розничными сетями, которые уже участвуют в проекте по введению маркировки на пивоваренную продукцию", - уверены в пресс-службе оператора. По словам его представителя, принимая

участие в пилотном проекте, компании получают возможность в спокойном режиме протестировать маркировку для каждого формата упаковки: кег, ПЭТ, стеклянной бутылки и алюминиевой банки; подобрать оптимальные технические решения, при необходимости наладить производственное оборудование и IТ-системы.