Мишустин поручил вице-премьерам курировать ликвидацию ЧП на Транссибе

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам контролировать обеспечение жизнедеятельности регионов, которые затронуло ЧП на Транссибе. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства.

"Председатель правительства Михаил Мишустин поручил своим заместителям держать на контроле ситуацию с обеспечением жизнедеятельности регионов, которые затронуло ЧП на Транссибирской железнодорожной магистрали, и следить за ходом восстановительных работ", - говорится в сообщении.

Соответствующее поручение дано первому вице-премьеру Андрею Белоусову, вице-премьерам Виктории Абрамченко, Александру Новаку и Марату Хуснуллину, профильным министрам. В пресс-службе уточнили, что они должны будут контролировать ход восстановительных работ на месте ЧП, следить за тем, чтобы регионы не испытывали проблем с продовольствием и всем необходимым для жизнеобеспечения.

"Отдельное поручение дано РЖД, которой предстоит в максимально короткие сроки сделать все необходимое для полного восстановления работы железнодорожной магистрали", - также уточняется в сообщении пресс-службы.

Из-за мощных ливней на Дальнем Востоке подмыло обе ветки Транссибирской магистрали. В результате в Сретенском районе Забайкальского края рухнул железнодорожный мост, из-за чего движение поездов было остановлено. Президент Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ ранее в пятницу поручил кабмину взять под контроль ход восстановительных работ и ситуацию с жизнеобеспечением регионов, которые затронуло ЧП.