Амурская область представит на ВЭФ павильон на тему экономики устойчивого развития

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июля. /ТАСС/. Власти Амурской области на Восточном экономическом форуме представят павильон, тематикой которого станет "Экономика устойчивого развития". В планах делегации - рассказать о "прорывных проектах" и о проектах, реализация которых ожидается в ближайшие три года, сообщил в пятницу ТАСС директор АНО "Агентство Амурской области по привлечению инвестиций" Павел Пузанов.

"Амурская область будет представлять павильон в формате "Экономика устойчивого развития" - это павильон, который нам удалось сохранить с 2019 года, полностью сделать его реновацию и говорить на форуме не только об идее прорывных проектов, о том, как они реализованы, какие эффекты получены, но и какие дополнительные проекты, например газохимического и сельскохозяйственного кластеров, будут появляться в перспективе трех лет", - сказал Пузанов.

Стационарный трехэтажный павильон-контейнер делегацией Амурской области был возведен на "Улице Дальнего Востока" в 2019 году. В прошлом году при подготовке к форуму внутри помещения был сменен интерьер, внутреннюю "начинку" изменят и к форуму 2021 года: на первом этаже развернется экспозиция, посвященная проектам по сельскому хозяйству, на втором - прорывные крупные проекты газохимии и комплексного развития территории, недвижимости и государственно-частного партнерства, третья зона отведена под подписание переговоров и соглашений, проведение встреч.

"Мы везем большой пул проектов в сфере сельского хозяйства - животноводство, растениеводство, строительство новых теплиц и другое, объем инвестиций - 15 млн рублей. Второе - это индустриализация региона, проекты газохимии, транспорта, третье - развитие жилья, проекты по комплексной застройке Благовещенска. Мы рассчитываем, что в рамках ВЭФ нам удастся подписать ряд важных соглашений по развитию жилищного строительства", - добавил директор организации.

В планах региона найти инвесторов для реализации проектов и предложений по развитию социальной инфраструктуры с привлечением частных инвестиций: на строительство школ, частных детских поликлиник, путепроводов через Транссиб и другие нужды. "Это общий портфель проектов на 30 млрд рублей", - заключил собеседник ТАСС.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей высокого уровня ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия форума будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио.