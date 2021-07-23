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ЦБ будет регулярно делать стресс-тесты экспортеров на фоне ввода углеродного регулирования

В Банке России сообщили, что первый тест показал влияние факторов ESG на российскую экономику умеренное, "но это не должно расхолаживать ни ЦБ, ни российские компании"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. ЦБ будет регулярно делать стресс-тесты устойчивости компаний-экспортеров на фоне введения углеродного регулирования. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

"Мы делаем стресс-тесты. Мы будем делать их регулярно", - сказала она.

Набиуллина добавила, что первый тест, который сделал ЦБ, показал влияние факторов ESG (environmental - экология, social - социальное развитие, governance - корпоративное управление) на российскую экономику умеренное, "но это не должно расхолаживать ни ЦБ, ни российские компании".

Углеродный сбор на импорт товаров Европейская комиссия (ЕК) может ввести в рамках "Европейского зеленого курса" с целью создания конкурентного преимущества для зарубежных компаний с невысокими выбросами парниковых газов.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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