Нацпроект по туризму позволит построить на Ставрополье более 10 туристических объектов

ПЯТИГОРСК, 23 июля. /ТАСС/. Власти Ставрополья предлагают внести в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" проекты строительства и реконструкции 13 крупных гостиниц и санаториев. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в режиме видео-конференц-связи провел заседание правительственной комиссии по развитию туризма в РФ.

"У Ставропольского края готовы предложения в национальный проект. Это 13 инвестиционных инициатив по строительству и реконструкции крупных гостиниц и санаториев в городах-курортах Кавминвод. Номерной фонд составит в сумме около 3 тыс. мест. Общая стоимость этих объектов составляет 24 млрд рублей, и мы рассчитываем задействовать механизмы льготного кредитования", - приводятся в сообщении слова главы региона Владимира Владимирова.

Он отметил, что есть еще 43 заявки на грантовую поддержку различных проектов в сфере туризма на Кавминводах. "Сегодня мы прорабатываем возможности их включения в общероссийский список с Ростуризмом, Министерством экономического развития РФ. Механизмы, которые делает доступными нацпроект в сфере туризма, открывают уникальные возможности для обновления индустрии гостеприимства в нашем крае. Мы заинтересованы максимально их использовать", - добавил губернатор.

По данным пресс-службы, в рамках нацпроекта предусматривается льготное кредитование строительства крупных санаториев и гостиниц, а также грантовая поддержка проектов по развитию туристической инфраструктуры. По мнению Владимирова, применение этих механизмов уже в ближайшие годы позволит значительно расширить возможности индустрии гостеприимства на курортах Ставрополья. Соответствующие предложения от края для включения в мероприятия нацпроекта подготовлены.

В России разрабатывается национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства". Презентация нацпроекта прошла в конце апреля этого года. Он состоит из трех федеральных проектов: "Развитие туристской инфраструктуры", "Повышение доступности туристских услуг", "Совершенствование управления в сфере туризма". Документ направлен на комплексное развитие туристической отрасли страны. На реализацию нацпроекта до 2030 года из бюджета РФ планируется направить 529 млрд рублей, еще 72 млрд рублей - из региональных средств.