Сенатор предложил привлечь инфраструктурный кредит на запуск электрички в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Средства инфраструктурного кредита могут быть привлечены на решение транспортных проблем в Екатеринбурге, в частности запуск городской электрички, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сенатор от Свердловской области Аркадий Чернецкий.

Вопрос о развитии пассажирского железнодорожного транспорта в Екатеринбурге по принципу "наземного метро" обсуждался в середине июля на рабочей встрече генерального директора - председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозерова, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и главы города Алексея Орлова. На ней было отмечено, что это крайне значимый проект для Екатеринбурга и региона в целом. По словам Куйвашева, развитие железнодорожных перевозок в Екатеринбургской агломерации, прежде всего, позволит соединить ее центр и города-спутники.

"Конечно, хотелось бы получить финансирование второй ветки метро, но есть и другие интересные проекты. Например, проект, который будет реализовываться совместно с РЖД - это городская электричка. В принципе, создание такого полноценного кольца по Екатеринбургу способно решить проблемы некоторых районов города", - сказал ТАСС сенатор. По его словам, важно, чтобы электричка охватила те районы города, где уже сформировался пассажиропоток, в таком случае она сможет отчасти заменить не построенные пока следующие ветки метро. Кроме того, ее строительство предпочтительнее исходя из экономических возможностей.

Чернецкий также считает, что инфраструктурные кредиты можно привлечь к строительству ветки скоростного трамвая из Академического района, где до 2025 года будут проживать более 325 тыс. жителей.

Вопрос строительства второй ветки метро в Екатеринбурге обсуждается уже больше 10 лет, однако из-за дороговизны воплотить проект в жизнь не удается. Его стоимость оценивается примерно в 90 млрд рублей. На данный момент ведутся предпроектные и проектно-изыскательские работы.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что поддержка инфраструктурных проектов даст дополнительный импульс экономикам регионов. По его словам, порядка 500 млрд рублей регионы получат за счет бюджетных кредитов, которые будут выдаваться на срок не менее 15 лет по ставке не выше 3%. Также в течение четырех лет будет привлечено 150 млрд рублей за счет инфраструктурных облигаций.