В Пензенской области планируют создать станкостроительный кластер

ТАСС, 23 июля. Власти Пензенской области планируют создать в регионе станкостроительный кластер, в который могут войти более 10 предприятий, сообщил в пятницу врио губернатора региона Олег Мельниченко.

В пятницу регион посетил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Он побывал в том числе на производстве ООО "Маякпринт и АО "Пензтяжпромарматура". С руководителем региона они также обсудили создание в области промышленного станкостроительного кластера.

"Мы попросили Дениса Валентиновича рассмотреть такую возможность. Я думаю, у нас есть для этого все основания рассчитывать на поддержку в этом вопросе. Рассматриваем возможность создания отдельного станкостроительного кластера. Вы знаете, что у нас есть кластер, связанный с производством мебели, у нас есть кластер кондитерский, мы считаем, что "Станкомашстрой" вполне способен сформировать свой кластер по станкостроению", - сказал Мельниченко.

В свою очередь Мантуров добавил, что предприятия, которые войдут в кластер в случае его регистрации, смогут получать дополнительные субсидии, предоставляемые в том числе министерством.

"Создание кластера, вы понимаете, что это не ради того, чтобы назваться кластером. Коллеги сказали, что в этот кластер планируется включить около 13 предприятий, ориентированных на создание станкостроительной продукции. В последующем регистрация этого кластера дает возможность получать дополнительные субсидии, которые, в том числе, есть у Минпромторга. Мы готовы сегодня активно подключиться к рассмотрению этой заявки и в последующем уже принять взвешенное решение", - сказал глава Минпромторга России.

"Станкомашстрой" работает на рынке металлообрабатывающей промышленности России и стран СНГ 12 лет. Компания поставляет полный спектр металлообрабатывающего оборудования собственного производства и мировых производителей. В рамках программы импортозамещения приоритетным направлением развития компании является производство собственного оборудования.