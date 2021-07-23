ЦБ изменит порядок определения ставки по кредитам в рамках поддержки МСП

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Банк России с 26 июля установит ставку по кредитам в рамках механизмов поддержки кредитования МСП на уровне "ключевая ставка минус 1,5 процентного пункта", следует из сообщения регулятора.

"Банк России с 26 июля 2021 года будет устанавливать процентную ставку по своим кредитам в рамках механизмов поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в размере, равном ключевой ставке Банка России, уменьшенной на 1,5 процентного пункта", - отмечают в ЦБ.

С 23 марта 2020 года эта ставка была установлена в фиксированном размере 4% годовых.

Регулятор отмечает, что изменение порядка определения процентной ставки сохранит текущий уровень льготности этих механизмов неизменным (текущий фактический спред между ставкой по указанным механизмам и действующей ключевой ставкой также составляет 1,5 процентного пункта).

"В дальнейшем Банк России может пересмотреть указанный порядок, а также иные параметры данных механизмов с учетом складывающихся и прогнозируемых денежно-кредитных условий в экономике", - подчеркивает ЦБ.