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Индекс промпроизводства в Нижегородской области превысил 114% в первой половине 2021 года

Самый большой рост объемов наблюдается в производстве электрооборудования, автотранспорта и текстильных изделий

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июля. /ТАСС/. Индекс промышленного производства Нижегородской области за январь-июнь 2021 года превысил 114,5%. Об этом журналистам в пятницу сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Индекс промышленного производства в Нижегородской области за первое полугодие превысил 114%. Тенденция увеличения объемов промышленного производства, которая наблюдалась в первые месяцы 2021 года, сохраняется - мы видим стабильный рост по подавляющему большинству направлений, по некоторым - очень существенный", - пояснил Никитин.

Наибольший рост зафиксирован в производстве электрооборудования, автотранспорта и текстильных изделий. По словам губернатора, одновременно с увеличением объемов промышленного производства растут объемы экспорта. По итогам января-мая 2021 года внешнеторговый оборот Нижегородской области увеличился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,52 млрд долларов.

Промышленный комплекс Нижегородской области является основной отраслью экономики, дающей около трети объема валового регионального продукта, треть платежей в бюджет, включает более 600 крупных и средних предприятий. На промпредприятиях занята четверть всех работающих области. Таким образом, промышленное производство, сосредоточив в себе научно-технический потенциал и мощную промышленную базу, является основой развития региона.

Общий объем отгруженной промпродукции региона в 2020 году составил более 1,4 трлн рублей.

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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