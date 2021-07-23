Объем производства сельхозпродукции в Ингушетии к июлю вырос на 10%

МАГАС, 23 июля. /ТАСС/. Рост объема производства сельскохозяйственной продукции в Ингушетии за первое полугодие 2021 года составил 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В республике увеличились площади под урожай, а также поголовье скота, сообщили в пятницу в управлении Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхоз организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в июне 2021 года в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 1,028 млрд рублей, а в январе-июне 2021 года составил 6,06 млрд рублей - 110,1% к первому полугодию прошлого года", - говорится в сообщении.

В частности, согласно статистике, в регионе на 3,2 тыс. га увеличилась площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2021 года. А что касается животноводства, поголовье крупного рогатого скота составило 69123 голов, что на 1,6% больше к соответствующей датой предыдущего года. В структуре поголовья скота на хозяйства населения 52% приходится на поголовье крупного рогатого скота и 18,2% - на овец и коз.

Рост объема производства в сфере сельского хозяйства можно связать с погодными условиями, которые в этом году сложились в пользу аграриев, отметил замминистра сельского хозяйства региона Мухажир Албаков.

"Рост за прошедший период текущего года связан с тем, что прошлый 2020 год был очень сложным, аномально жарким и засушливым. А в 2021 году погодные условия, напротив, позволили аграриям улучшить результаты", - прокомментировал ТАСС замминистра.

О сельском хозяйстве в регионе

Животноводство является одной из основных отраслей в АПК республики, динамика прироста осуществляется за счет государственной поддержки, направленной на создание крестьянских фермерских хозяйств и семейных животноводческих ферм. Ранее власти Ингушетии сообщили, что намерены в этом году увеличить поголовье мелкого рогатого скота на 10 тыс. В январе 2021 года было закуплено более 2 тыс. голов овец для восстановления восьми простаивающих кошар в регионе.

По данным республиканского Минсельхоза, в Ингушетии 14 сельскохозяйственных ГУПов, в 2020 году доходы семи подведомственных сельхозпредприятий покрыли приобретение поголовья мелкого рогатого скота в количестве 3 300 голов. Еще четырьмя, ГУПами "Малгобекское", "Алханчуртское", "Беркат" и "Магас", приобретено более 300 голов крупного рогатого скота.