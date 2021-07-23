Эксперт: быстрое восстановление движения по Транссибу нивелирует потери в перевозках

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Быстрое восстановление движения грузов по Транссибирской магистрали после подтопления моста в Забайкалье позволит избежать существенных потерь в объемах перевозок. Такое мнение высказал ТАСС официальный представитель Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ).

"Сейчас на трое суток установлено ограничение на погрузку всех грузов, кроме продовольственных, со всех станций находящихся западнее станции Бушулей. Вагоны практически всех компаний, входящих в СОЖТ, были задействованы в перевозках на этом направлении. Транссиба сейчас нет ни для кого. Это последствия стихийного бедствия, от которого страдают все, не только операторское сообщество. Поэтому вопрос сейчас не в подсчете убытков, а в скорейшем восстановлении движения. Если это произойдет быстро, то существенных потерь в объемах перевозок удастся избежать", - сказал собеседник агентства.

Ранее РЖД на трое суток ограничили погрузку всех грузов, кроме продуктов, со всех находящихся западнее станции Бушулей Забайкальской железной дороги станций на восток. Это связано со стихийным бедствием и введенным в Забайкальском крае режимом чрезвычайной ситуации.

Гендиректор консалтинговой компании "Инфра проекты" Алексей Безбородов в разговоре с ТАСС уточнил, что ни о каком транспортном коллапсе речи не идет.

"Поезда будут медленнее проходить, РЖД сделают временные подпорки, все будет двигаться. И это не единственный маршрут. Набор грузов стандартный - уголь и контейнеры, обычные грузы, которые едут в сообщении Россия - Китай. Какая-то часть грузов будет идти по БАМу, сам мост укрепят, рельсы при этом находятся в нормальном состоянии", - сказал эксперт.