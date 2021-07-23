Московская биржа выпустила "зеленых облигаций" на 24 млрд рублей

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Страны не могут забывать о социальной ответственности и необходимости восстановления рабочих мест, реагируя на климатические проблем, передает Минэкономразвития слова министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

"Постпандемическое восстановление должно быть устойчивым во всех смыслах этого слова. Реагируя на климатические проблемы, мы не можем забывать о своей социальной ответственности и необходимости восстановления рабочих мест и роста", - сказал Решетников в ходе министерской встречи по климату и энергетике "Группы двадцати" (G20), которая проходит в Неаполе 23 июля.

По его словам, в настоящее время перед миром стоит двойная задача - оправиться от пандемии и модернизировать экономические модели стран, чтобы сделать их более устойчивыми. Глава Минэкономразвития добавил, что в вопросах климатической повестки следует опираться на Рамочную конвенцию об изменении климата ООН и Парижское соглашение, однако каждая отдельная страна должна иметь возможность самостоятельно выбирать путь к достижению поставленных коллективных целей.

Поглощение выбросов лесами

Проекты по увеличению поглощения выбросов лесами должны быть признаны способом сокращения углеродного следа, заявил Решетников.

"При этом важно помнить и о поглощающей способности лесов: без них не получится достичь глобальной углеродной нейтральности. Поэтому проекты по увеличению поглощения выбросов лесами и другими экосистемами должны быть официально признаны способом сокращения углеродного следа", - передает МЭР слова Решетникова.

Глава министерства отмечает необходимость сокращения углеродных выбросов наиболее эффективным путем. "В этом отношении мы видим значительный потенциал атомной и гидроэнергетики как источников энергии с низким уровнем выбросов парниковых газов - эти технологии не должны подвергаться дискриминации", - подчеркнул Решетников. Он добавил, что в России разработали национальную таксономию зеленых финансов. При этом предполагается, что система начнет работать уже в этом году. Московская биржа выпустила уже на 24 млрд рублей зеленых облигаций, прогнозируется рост их объема до 250-300 млрд рублей.

Московская биржа выпустила "зеленых облигаций" на 24 млрд рублей, прогнозируется рост их объема до 250-300 млрд рублей, заявил Решетников.