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В ЦБ заявили о снижении стоимости продуктов "борщевого набора"

Глава Банка России Эльвира Набиуллина при этом назвала эту тенденцию сезонной и отметила, что снижение продолжится
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Цена продуктов "борщевого набора", несмотря на высокое инфляционное давление, снижается, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу.

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"Уже происходит снижение цен по продуктам, входящим в этот "борщевой набор", и, на наш взгляд, эта тенденция продолжится. По нашему мнению, это сезонная история и она не связана с тем, что было по сахару и подсолнечнику", - сказала она.

Глава ЦБ подчеркнула, что цена продуктов в "борщевом наборе" зависит от сезонных факторов. "В прошлом году были не очень хорошие погодные условия, качество урожая, так называемая лежкость, было ниже. И в этом году исчерпались запасы быстрее, а новый урожай еще не поступал, поэтому еще такой достаточно существенный рост был в мае - июне по товарам "борщевого набора", - отметила она.

ЦБ на опросном заседании 23 июля резко повысил ключевую ставку на 1 п. п. - до 6,5%.

Регулятор также ухудшил прогноз по инфляции на 2021 год и 2022 год, признав, что пока не наблюдает устойчивой тенденции к снижению инфляции. Но Банк России по-прежнему ожидает, что ценовое давление начнет ослабевать уже осенью, а инфляция в РФ вернется к своим целевым значениям в 4% в 2022 году.

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