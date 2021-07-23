В ЦБ заявили о снижении стоимости продуктов "борщевого набора"

"Уже происходит снижение цен по продуктам, входящим в этот "борщевой набор", и, на наш взгляд, эта тенденция продолжится. По нашему мнению, это сезонная история и она не связана с тем, что было по сахару и подсолнечнику", - сказала она.

Глава ЦБ подчеркнула, что цена продуктов в "борщевом наборе" зависит от сезонных факторов. "В прошлом году были не очень хорошие погодные условия, качество урожая, так называемая лежкость, было ниже. И в этом году исчерпались запасы быстрее, а новый урожай еще не поступал, поэтому еще такой достаточно существенный рост был в мае - июне по товарам "борщевого набора", - отметила она.

ЦБ на опросном заседании 23 июля резко повысил ключевую ставку на 1 п. п. - до 6,5%.

Регулятор также ухудшил прогноз по инфляции на 2021 год и 2022 год, признав, что пока не наблюдает устойчивой тенденции к снижению инфляции. Но Банк России по-прежнему ожидает, что ценовое давление начнет ослабевать уже осенью, а инфляция в РФ вернется к своим целевым значениям в 4% в 2022 году.