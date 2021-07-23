Участники встречи G20 не договорились по сдерживанию изменения климата и декарбонизации

РИМ, 23 июля. /ТАСС/. Министры стран Группы двадцати (G20) на встрече по климату и энергетике в Неаполе не смогли достичь соглашения по двум вопросам. Как сообщил в пятницу по завершении заседания министр по экологическому переходу Италии Роберто Чинголани, два пункта - о сроках сдерживания потепления климата и декарбонизации - не вошли в итоговый документ, подписанный участниками встречи.

"По двум вопросам мы не нашли согласия и передали их на рассмотрение главам государств и правительств, которые должны принять политическое решение", - сказал итальянский министр. Он уточнил, что речь идет о цели не допускать потепления климата более чем на 1,5 градуса до 2030 года и полностью исключить использование угля в энергетике до 2025 года. "США, Европа, Япония, Канада согласны, но четыре-пять стран, среди которых Китай, Индия, Россия, сказали, что не готовы к такому ускорению даже при полной готовности следовать Парижскому соглашению по климату", - сказал Чинголани на итоговой пресс-конференции в Неаполе.

Он назвал "эпохальным поворотом" то, что впервые вопросы климата и энергетики обсуждаются вместе с рамках Группы двадцати, и заявил, что считает это достижением итальянского председательства в сообществе, объединяющем страны, на которые приходится 60% мирового населения. Итальянский министр также отметил, что позиции некоторых стран понятны. "Из-за своей экономической системы некоторые не готовы брать на себя обязательства по ускорению достижения общих целей, которое предлагают другие, предпочитая оставаться верными Парижскому соглашению", - добавил он. "Мы договорились ускорить переход к чистой энергетике и нарастить меры по сдерживанию потепления", - рассказал министр.

Встреча министров стран G20 по вопросам защиты окружающей среды, климату и энергетике проходила на протяжении двух дней в Неаполе. Саммит Группы двадцати состоится в Риме 30-31 октября. В ноябре в Глазго запланирована международная конференция по климату (Сop26), на которой сопредседательствует Италия.