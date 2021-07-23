Платежная система Payoneer выплатит США $1,4 млн за нарушение санкций по Крыму и Сирии

ТАСС, 23 июля. Платежная система Payoneer, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке, согласилась выплатить властям Соединенных Штатов штраф в размере более $1,4 млн за нарушение американских санкций по Крыму и Сирии. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Минфина США.

В ведомстве сообщили, что Payoneer достигла соглашения с Управлением по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина, в рамках которого выплатит сумму в размере $1 400 301 за 2 260 нарушений санкционного режима. Уточняется, что компания осуществляла денежные переводы для организаций, которые находились на территории Крыма, Ирана, Судана и Сирии, а также для ряда лиц, которые внесены в американские санкционные списки.