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Россия удвоит с 1 августа количество авиарейсов между Москвой и Минском

Их количество также будет увеличено из Сочи и Краснодара

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Россия вдвое увеличивается с 1 августа число регулярных рейсов в Белоруссию по маршруту Москва - Минск, также их количество будет увеличено из Сочи и Краснодара. Об этом в пятницу сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Оперативным штабом принято решение об увеличении с 1 августа 2021 года количества регулярных рейсов на взаимной основе в Республику Беларусь по маршрутам Москва - Минск с 10 до 20 рейсов в неделю, Сочи - Минск и Краснодар - Минск с частотой 3 рейса в неделю на каждом маршруте", - говорится в сообщении.

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