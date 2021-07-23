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Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией

В настоящее время РФ возобновила пассажирское сообщение с 48 странами
© Эрик Романенко/ТАСС

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией. Об этом в пятницу сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о возобновлении на взаимной основе с 9 августа 2021 года регулярного авиасообщения со следующими государствами: Бахрейн по маршруту Москва - Манама с частотой два рейса в неделю; Доминикана по маршрутам Москва - Пунта-Кана, Москва - Ла-Романа, Москва - Пуэрто-Плата с общей частотой три рейса в неделю; Молдавия по маршруту Москва - Кишинев с частотой три рейса в неделю", - говорится в сообщении.

В настоящее время Россией возобновлено авиасообщение с 48 странами, с 28 июля оно будет вновь запущено еще с двумя - Францией и Чехией. При этом до 17 августа продлена приостановка авиасообщения с Танзанией в связи с эпидситуацией в стране.

Теги
БахрейнРоссияМолдавияДоминиканская Республика
Россия возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией
Пока решение о возобновлении авиасообщения с этими странами является формальным, ни одна авиакомпания не заявила о возобновлении прямых регулярных рейсов
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