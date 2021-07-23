США дополнительно выделят $155 млн на гуманитарную помощь Ираку

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов приняли решение дополнительно выделить почти $155 млн на гуманитарную помощь Ираку и иракским беженцам. Об этом объявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.

"США рады объявить о дополнительной гуманитарной помощи на сумму почти $155 млн для народа Ирака, а также иракских беженцев в регионе и щедрых сообществ, их принимающих. С этими дополнительными средствами от Госдепа и Агентства США по международному развитию гуманитарная поддержка США Ираку составляет более $200 млн в 2021 финансовом году", - говорится в письменном заявлении главы Госдепа.

Блинкен отметил, что с 2014 года США предоставили "Ираку и иракцам в регионе" гуманитарную помощь на сумму более $3 млрд.