Авиасообщение с курортами Египта возобновят с 9 августа

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Авиасообщение с курортами Египта по маршрутам Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх будет возобновлено с 9 августа. Об этом сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"С 9 августа будет увеличено количество рейсов в Египет по маршрутам Москва - Хургада и Москва - Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом маршруте. Дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по данным маршрутам будет принято по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки", - говорится в сообщении.

Россия ранее направляла в Египет межведомственную делегацию для оценки эпидситуации в стране, а также профилактики в местах размещения туристов.

Авиасообщение между Россией и Египтом полностью прервалось в ноябре 2015 года, когда произошло крушение самолета российской компании "Когалымавиа" на Синае, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Все 217 пассажиров и семь членов экипажа на борту самолета погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

В январе 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир, но чартерное авиасообщение с египетскими курортными зонами оставалось закрытым. За прошедшие годы египетская сторона усовершенствовала систему досмотра, контроля и проверки пассажиров и багажа, а также значительно модернизировала инфраструктуру аэропортов.

8 июля Путин отменил действие указа 2015 года о запрете на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты.