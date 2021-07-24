Россия возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией

Согласно решению штаба авиакомпании этих стран смогут выполнять по четыре рейса в неделю между Москвой и Парижем и Москвой и Ниццей, между Санкт-Петербургом и этими французскими городами - по два рейса в неделю. Что касается Чехии, то авиакомпании смогут выполнять по четыре рейса между Москвой и Прагой.

В настоящее время Россия возобновила авиасообщение с 48 государствами. На данный момент решение о возобновлении авиасообщения с Францией и Чехией является формальным: с момента принятия соответствующего решения ни одна авиакомпания не заявила о возобновлении прямых регулярных рейсов. Авиакомпания S7 ранее выразила интерес к открытию полетов в обе страны, но об открытии рейсов пока не сообщалось. Более того, "Аэрофлот" на данный момент выполняет четыре рейса в Ниццу в неделю из Москвы, и шесть - из Москвы в Париж. Компания не сообщала о переводе этих рейсов в регулярный режим, то есть на данный момент они остаются грузопассажирскими. Они предназначены в первую очередь для перевозки грузов, но компании могут провезти пассажиров, которым разрешен въезд в страну. Также грузопассажирские рейсы в Париж и Ниццу есть у S7.

Два грузопассажирских рейса в неделю из Москвы в Чехию выполняет "Аэрофлот".

Кто может вылететь из России во Францию и Чехию

Обе страны имеют ограничение на прилеты туристов. Так, например, во Францию могут прилететь только определенные категории пассажиров: граждане Франции или стран ЕС и их родственники, граждане с видом на жительство, дипломом или пассажиры, направляющиеся на лечение во Францию. Более того, в Париж и Ниццу смогут улететь пассажиры, прошедшие полный курс вакцинации препаратом, который одобрен Европейским агентством лекарственных средств (то есть это вакцины Pfizer/BionTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson). Что касается Чехии, то с 1 июля Россия включена республикой в список стран с экстремальным риском переноса коронавируса, поэтому въезд россиян временно ограничен.

Расширение авиасообщения

Кроме того, оперштаб принял решение о расширении с 24 июля программы регулярных рейсов в Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Ливан, Хорватию и Эфиопию. Как сообщил ТАСС источник в авиаотрасли, "Аэрофлот" увеличит рейсы в Ливан из Москвы до трех раз в неделю, в Венгрию до четырех, в Грецию до семи рейсов в неделю (и в Ираклион, и в Салоники). Также планируется увеличить количество рейсов в Болгарию: S7 будет выполнять семь рейсов в неделю из Москвы в Бургас и Варну, а "Аэрофлот" - семь в Софию.