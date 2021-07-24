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Эксперты сообщили о росте среднего чека платежа за ЖКУ в I полугодии на 11%

По данным исследования банка "Русский стандарт", средний чек составил 3 459 рублей
© Антон Вергун/ТАСС

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Средний чек платежа за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России вырос в первом полугодии 2021 года на 11% и составил 3 459 рублей, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", проведенном на основе трат своих клиентов в мобильном приложении (есть в распоряжении ТАСС).

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На росте среднего чека за ЖКУ могли сказаться сразу несколько факторов, отмечают в банке. Во-первых, многие россияне провели прошлогодний локдаун на удаленной работе в загородных домах, на дачах, сократив показатели потребления воды и электричества. Во-вторых, на рост чека мог повлиять введенный в апреле 2020 года запрет в условиях пандемии требовать поставщикам услуг от жителей платить штрафы и пени за просрочку коммунальных платежей. В-третьих, зима 2020 года была теплее чем в 2021 году, что дало россиянам, платившим за отопление по счетчику, возможность сэкономить.

Наибольшая средняя сумма платежа за ЖКУ в мобильном приложении банка в первом полугодии была зафиксирована в Москве (3 518 рублей), Санкт-Петербурге (3 002 рубля) и Тюмени (4 446 рублей).

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