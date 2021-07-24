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Колумбия разрешила экспорт каннабиса

Президент страны Иван Дуке оценил экспортный потенциал связанной с каннабисом медицинской промышленности в Латиноамериканском регионе в $6 млрд

БОГОТА, 24 июля. /ТАСС/. Власти Колумбии в пятницу сняли запрет на экспорт сушеных соцветий каннабиса для медицинских целей. Об этом сообщил президент страны Иван Дуке.

"Мы хотим, чтобы связанная с каннабисом медицинская промышленность стала одним из экспортных локомотивов", - написал он в Twitter. По мнению главы государства, благодаря нововведениям Колумбия получит самые передовые механизмы правового регулирования этой отрасли, экспортный потенциал которой в Латиноамериканском регионе он оценил в $6 млрд.

Производство марихуаны для медицинских целей разрешено в Колумбии с 2016 года, однако до настоящего момента местные производители могли экспортировать только экстракт растения. Новая норма позволит также использовать растительное сырье для производства косметики, пищевой продукции и текстиля.

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КолумбияДуке, Иван
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