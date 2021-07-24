"Опора России" предложила увеличить финансирование программы льготного кредитования МСП

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Бизнес-объединение "Опора России" направило письма в правительство и Центральный банк с предложением увеличить финансирование по программе льготного кредитования для малых и средних предпринимателей (МСП). Об этом в пятницу ТАСС сообщил президент "Опоры России" Александр Калинин.

"Мы направили письма в правительство с предложением существенно увеличить финансирование по программе "1764" Министерства экономики Российской Федерации. Это очень удачная и очень востребованная на сегодня мера государственной поддержки, но там лимиты все исчерпаны уже. То есть нужно их удвоить фактически, потому что к середине года уже все лимиты исчерпаны", - сказал он.

По его словам, финансирование нужно увеличить на 20 млрд рублей. Калинин отметил, что письма направлены также в Центральный банк.

Накануне Банк России повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п. - до 6,5% годовых. Калинин назвал это решение правильным. Рост ключевой ставки, по его словам, повлечет удорожание кредитов, "но, учитывая рост цен на промышленные товары в среднем на 20% с начала года, согласно данным Росстата" [в июне 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года индекс цен производителей промышленных товаров составил 119,9%], регулятор "вынужден реагировать и ужесточать денежно-кредитную политику". В связи с этим резко вырастет спрос на правительственные программы по льготным кредитам, считает Калинин.

По данным мониторинга Минэкономразвития, в 2021 году банки удвоили выдачу льготных кредитов по программе. По состоянию на 26 мая они выдали кредиты на общую сумму 678 млрд рублей, что вдвое больше объема средств, выданных по программе за тот же период 2020 года (он составил 303 млрд рублей).

Льготные кредиты субъектам МСП предоставляются с 2019 года в рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Заемщик может получить кредит на инвестиционные цели, на оборотные цели, на развитие предпринимательской деятельности либо рефинансировать ранее выданный кредит. Конечная ставка рассчитывается по схеме: ключевая ставка ЦБ РФ + 2,75 п. п.