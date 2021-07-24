СМИ: регулятор КНР обязал Tencent отменить сделки с мировыми музыкальными лейблами

ТАСС, 24 июля. Государственное управление по контролю за рынком КНР обязало Tencent Music Entertainment Group (TME), дочернюю компанию телекоммуникационного холдинга Tencent, разорвать эксклюзивные соглашения с мировыми звукозаписывающими компаниями в течение 30 дней в связи с нарушением антимонопольного законодательства. Об этом в субботу сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на заявление регулятора.

Согласно сведениям издания, меры в отношении компании были приняты на фоне расследования по подозрению в доминирующем положении на рынке музыкальных стриминговых сервисов в Китае.

Компании, пишет South China Morning Post, также предстоит выплатить штраф в размере 500 тыс. юаней (около $77 тыс.). Помимо этого, TME предписано отказаться от взимания высокой предоплаты и других авторских сборов за музыкальный контент. Дочерняя компания Tencent также не должна прибегать к каким-либо мерам, которые помогли бы ей восстановить свои лидирующие позиции на рынке.

В то же время TME сможет сохранить эксклюзивные контракты с независимыми артистами, срок действия которых истекает через три года, и соглашения по новым релизам.

Tencent Music, в свою очередь, сообщила, что выполнит все распоряжения регулятора, отмечает газета.