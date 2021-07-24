Число новых субъектов рынка в городе Санья за январь - июнь увеличилось на 80%

ХАЙКОУ /Китай/, 24 июля. /ТАСС/. Общее число новых субъектов рынка, зарегистрированных в городе Санья (южная китайская провинция Хайнань) за первое полугодие, выросло на 80% в годовом выражении и составило 27 тыс. единиц. Такие данные местных властей публикует газета "Хайнань жибао".

Из них 16 тыс. - это новые предприятия. Соответствующий показатель в годовом выражении увеличился на 101%. На 153 единицы за указанный период выросло и число новых предприятий с иностранным капиталом - рост составил 314% в годовом выражении. За январь - июнь, пишет издание, общий объем фактически использованных иностранных инвестиций в городе Санья вырос на 109% и составил $60,6 млн.

Власти города в последнее время уделяют большое внимание улучшению деловой среды, а также упрощению режима регистрации новых предприятий. В настоящее время процедура регистрации занимает около двух дней, к концу 2021 года соответствующие ведомства планируют довести этот показатель до одного дня.

За первое полугодие, согласно официальным данным, во всей провинции было зарегистрировано порядка 191 тыс. новых субъектов рынка. Рост соответствующего показателя составил 69,23% по сравнению с тем, который был зафиксирован в первой половине 2020 года.