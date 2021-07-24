Новый капсульный вагон РЖД отправится в первый рейс в конце 2022 года

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Новый капсульный вагон РЖД может отправиться в первый рейс в конце 2022 года. Об этом сообщил журналистам заместитель гендиректора "Трансмашхолдинга" (ТМХ) Александр Лошманов.

"Капсульный [вагон будет сдан] - это декабрь 2022 года. В железе мы планируем в первом квартале 2022 года отправить его на сертификационные испытания, и к концу 2022 года мы планируем, что уже первый вагон поедет", - сказал он.

Капсульная концепция

Главная особенность нового вагона, который ранее в виде макета представили общественности ТМХ и РЖД, - это 56 индивидуальных мест-капсул, расположенных вдоль центрального прохода. От салона они отгораживаются непрозрачной шторкой, которая почти не пропускает свет и хорошо приглушает звуки.

Версия нового капсульного вагона предполагает, что у каждого пассажира будет индивидуальный столик, светильник, USB-розетки. Продуманы места для ручной клади, личных вещей, одежды. Спальное место предполагается сделать на 15 см длиннее традиционного.

В вагоне может быть организован специальный отсек для хранения багажа, в том числе негабаритного - велосипедов или байдарок. Как и весь новый подвижной состав ТМХ последних лет, капсульный вагон будет включать вендинговую зону с торговыми автоматами и душ для пассажиров.

В ноябре 2020 года концепт капсульного пассажирского вагона с помощью технологии VR был представлен в ходе Транспортной недели.