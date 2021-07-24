РЖД не отказались от идеи поощрения пассажиров за вакцинацию

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. РЖД сохраняют намерение создать систему поощрений для вакцинированных пассажиров, в настоящее время в компании рассматривают возможные варианты. Об этом журналистам рассказал замгендиректора холдинга Дмитрий Пегов.

"Предложений много было разных, они сейчас находятся в стадии рассмотрения. Но мы сейчас видим, что вакцинация продвигается хорошо. Самое главное, чтобы все эти предложения были актуальны для пассажира, чтобы они не были такие, что этими предложениями потом невозможно было воспользоваться", - сказал он.

"Любые поощрения, которые выдаются пассажирам, они актуальны всегда", - подчеркнул Пегов.

Ранее о том, что РЖД рассматривают возможность поощрения вакцинированных пассажиров, но пока не определились с конкретным механизмом, журналистам сообщил гендиректор холдинга Олег Белозеров.

Глава Федеральной пассажирской компании Владимир Пястолов в интервью ТАСС уточнял, что ФПК направила РЖД свои предложения о том, как должна работать система бонусов за вакцинацию.