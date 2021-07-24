В Wildberries заявили, что продолжают работать на Украине, несмотря на запрет Зеленского

КИЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Российский интернет-ретейлер Wildberries продолжает осуществлять онлайн-торговлю на Украине, о чем свидетельствуют данные украинского интернет-сегмента компании в субботу.

В украинском отделении компании ТАСС сообщили, что "не уполномочены давать каких-либо комментариев по данному вопросу" и адресовали корреспондента в головной офис.

В свою очередь, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил в субботу, что санкции в отношении Wildberries введены Советом нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) за продажу формы армии РФ. "Ритейл с РФ, [который] в том числе продавал российскую пропаганду и форму российских солдат - не будет работать на Украине. Речь идет о Wildberries", - написал он в Telegram-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 16 июля, которым вводятся персональные санкции против Wildberries и соучредителей этой компании.

Указанным решением СНБО утверждены два санкционных списка. В первый вошли соучредители Wildberries, граждане РФ Владислав и Татьяна Бакальчук, представители этой компании Андрей Ревяшко, Алексей Кузменко. Кроме того, санкции касаются гражданина Франции Жераля-Юбера Файяра, который значится как "учредитель неприбыльной организации "Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции". Под санкции также попала француженка Кристель Неан. Отмечается, что она проживает в Донецке и является сотрудником "Международного пресс-центра Doni".

Второй санкционный список касается юридических лиц. В него попала компания Wildberries, а также ее структуры в Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстане, Польше и на Украине. В него также включены "Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции", "Ассоциация представительство Донецкой народной республики во Франции", и "Ассоциация Франция - Крым". Санкции введены сроком на три года. Wildberries запустил продажи на Украине во второй половине сентября 2020 года.