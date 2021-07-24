Хуснуллин вылетит на Кубань для оценки трассировки дороги до Сочи

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин совершит поездку в Краснодарский край, чтобы посмотреть трассировку дороги от Джубги до Сочи. Об этом он заявил в прямом эфире на своей странице в Instagram.

"Я планирую в четверг вылететь в Краснодарский край, посмотреть трассировку дороги от Джубги до Сочи, ну и посмотреть как идет строительство обхода Краснодара и как идет строительство и расширение дороги от Краснодара до Крыма", - сказал вице-премьер.

Раннее сообщалось, что стоимость строительства платной трассы Джубга - Сочи, по предварительным подсчетам, составит около 2,4 трлн рублей.

По итогам Госсовета в конце сентября прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать проекты развития автотрасс и железных дорог, которые ведут к Черноморскому побережью России. Проект строительства трассы от Джубги до Сочи планируется разбить на этапы и в первую очередь построить на самых загруженных участках обходы Сочи, Туапсе и Лазаревского.