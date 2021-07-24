Хуснуллин сообщил о планах компенсировать застройщикам удорожание стройматриалов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Правительство РФ планирует предоставлять российским застройщикам компенсации за удорожание строительных материалов. Об этом сообщил в субботу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время прямого эфира на своей странице в Instagram.

"На уровне правительства принято решение о том, что мы будем удорожание стройматериалов оплачивать, постараемся компенсировать", - сказал он.

По словам Хуснуллина, мировая инфляция на стройматериалы прогнозируется на уровне 15%, из-за этого, в том числе, выросли цены на российском рынке. "Поэтому мы были вынужден внедрить пошлину на металл, и деньги, собранные с металлургической отрасли, мы будем застройщикам доплачивать, чтобы компенсировать потерю, чтобы это увеличение в цене компенсировать", - пояснил он.

По словам Хуснуллина, правительство планирует принять меры поддержки строительных подрядчиков на фоне удорожания стройматериалов в начале августа.

"Что касается механизма, как будут подрядчикам пересчеты делать, я думаю, к концу следующей недели выпустим постановление по механизму распределения поддержки подрядчиков. Я думаю, что уже через две-три недели смогут коллеги-госзаказчики делать пересчеты", - сказал Хуснуллин.

В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл. С 1 февраля 2021 года были введены заградительные пошлины на отходы и лом черных металлов, также было предложено проводить закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено. После стабилизации в начале текущего года цены на металл снова выросли.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что доходы металлургов в России выросли за 2020 год в разы, они получили 100 млрд рублей. В результате правительство России приняло решение с августа до конца 2021 года ввести пошлины на экспорт черных и цветных металлов.

По данным Росстата, в целом цены на стройматериалы выросли на 4,99% в мае 2021 года по сравнению с апрелем и на 16,44% по сравнению с маем 2020 года. В то же время с начала года рост цен достиг 12,07%.