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Хуснуллин назвал приоритетами в Южном федеральном округе строительство дорог и жилья

Вице-премьер отдельно отметил важность приведения в порядок очистных сооружений на Черноморском побережье

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, курирующий Южный федеральный округ (ЮФО), назвал приоритетами ЮФО строительство дорог и жилья.

"В Южном федеральном округе будем заниматься программой социально-экономического развития и будем больше строить дорог, жилья", - сказал он в субботу в прямом эфире в Instagram.

Кроме того, вице-премьер отдельно отметил важность приведения в порядок очистных сооружений на Черноморском побережье. "Не всегда вода нормальная, не всегда очищается, очень много жалоб", - подчеркнул он.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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