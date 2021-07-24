Хуснуллин назвал приоритетами в Южном федеральном округе строительство дорог и жилья

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, курирующий Южный федеральный округ (ЮФО), назвал приоритетами ЮФО строительство дорог и жилья.

"В Южном федеральном округе будем заниматься программой социально-экономического развития и будем больше строить дорог, жилья", - сказал он в субботу в прямом эфире в Instagram.

Кроме того, вице-премьер отдельно отметил важность приведения в порядок очистных сооружений на Черноморском побережье. "Не всегда вода нормальная, не всегда очищается, очень много жалоб", - подчеркнул он.