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Хуснуллин: регионам предоставят средства из ФНБ на обновление общественного транспорта

По словам вице-премьера, механизм предоставления и возврата средств должен быть отработан до конца года

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Возвратные средства на обновление подвижного состава общественного транспорта могут быть выделены регионам из Фонда национального благосостояния. Механизм предоставления и возврата средств должен быть отработан до конца этого года, сообщил в субботу вице-премьер России Марат Хуснуллин.

"Во многие регионы приезжаю, вижу, что в плохом состоянии автобусы - по 10, 15 лет, и регионы самостоятельно купить не могут. Договорились, что дополнительные деньги выделим из Фонда национального благосостояния - это возвратные деньги в рассрочку, механизм еще не отработали, но до конца года, думаю, отработаем", - сказал Хуснуллин.

Ранее вице-премьер доложил президенту России Владимиру Путину о том, что комплексная программа развития общественного транспорта в регионах будет разработана до конца 2021 года на основе проектов по модернизации транспортной системы в Таганроге, Саратове и Волгограде.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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