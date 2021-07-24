В "Газпроме" заявили, что не предлагали Украине покупать газ в России

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. ПАО "Газпром" не предлагал Украине покупать российский газ, а комментарии председателя правления Алексея Миллера об объемах транзита через Украину после 2024 года касались закупок со стороны ЕС по новым контрактам. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии "Газпрома" в связи с заявлением председателя правления "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко.

"Ознакомились с заявлением председателя правления "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко. Обращаем внимание, что никто не предлагал Украине покупать российский газ. Комментарий председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера адресован нашим партнерам из стран ЕС, в первую очередь - немецким", - говорится в сообщении управления информации "Газпрома".

В нем уточняется, что "речь идет об объемах транзита через Украину после 2024 года в соответствии с новыми объемами закупок российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам". "И о том, что нас в этой связи в том числе заботит вопрос декарбонизации экономики Европейского союза", - отмечается в сообщении.

В четверг Миллер заявил журналистам, что допускает возможность увеличения объема транзита газа через территорию Украины выше текущих обязательств после окончания срока контракта на прокачку газа в 2024 года. Однако этот вопрос должен решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам, заявил журналистам Миллер. Он подчеркнул, что участие немецких партнеров в переговорном процессе полностью обоснованно, учитывая обозначенные планы ЕС по декарбонизации экономики.

В свою очередь Витренко, комментируя слова Миллера, заявил в субботу, что предложения "Газпрома" о сохранении транзита через Украину в обмен на невыгодные закупки российского газа для страны неприемлемы. Как сообщила пресс-служба "Нафтогаза", для Украины лучшей гарантией сохранения транзита будет бронирование мощностей украинской ГТС европейскими компаниями. Такое бронирование требует переноса точек передачи российского газа европейским покупателям на восточную границу Украины и разблокирования Россией транзита газа из стран Центральной Азии, а также экспорта для частных компаний, добывающих газ на территории России.