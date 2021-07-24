Минск может направить экспорт агропродукции с рынка ЕС в Россию и КНР при усилении санкций

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Белоруссия безболезненно переориентирует поставки продукции агропромышленного комплекса (АПК) с европейских на другие рынки, прежде всего РФ и КНР, в случае усиления западных санкций. Об этом заявил в субботу в эфире телеканала "Беларусь-1" министр сельского хозяйства и продовольствия страны Иван Крупко.

"В случае, если санкционные вопросы будут нарастать и закроются рынки, мы безболезненно перейдем на схожие рынки. Основной партнер у нас РФ, и сейчас уклон делается на КНР", - сказал министр. По его словам, Белоруссия "выдерживает в любых ситуациях, или это пандемия, или политическая турбулентность".

Крупко отметил, что в настоящее время ситуация с экспортом продуктов питания не изменилась. "Мы торгуем в тех пропорциях, которые есть. Фактически 84% объемов продуктов питания уходят в страны СНГ. Из них 73% - это РФ, 16% - это третьи страны. То есть фактически второй партнер у нас по пяти месяцам - КНР", - сказал министр. Он подчеркнул, что за пять месяцев текущего года реализация продукции на экспорт в Китай выросла на 50%.

По его словам, Белоруссия на данный момент поставляет в Европу продукты питания на $385 млн в год, на Украину - на $195 млн. "Эти объемы очень схожи с рынком Китая, поэтому у нас предприятия сертифицированы как на европейский рынок, так и на Украину и в Китай", - сказал Крупко.

Министр отметил, что по планам развития агробизнеса на 2021-2025 годы объем экспорта по результатам пятилетки должен увеличиться до $7 млрд. При этом экспорт по результатам 2021 года должен составить около $6 млрд. "Какие предпосылки к этому? По результатам работы пяти месяцев объем реализации продуктов питания и сельскохозяйственных товаров составил $2,5 млрд, обеспечен рост 111,3%. Увеличена валютная выручка на $250 млн, положительное сальдо - на уровне $780 млн. Это хорошие предпосылки, чтобы выйти на $6 млрд и дальше наращивать экспорт", - сказал министр.