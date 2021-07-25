Трамп заявил, что Россия получит миллиарды долларов от запуска "Северного потока - 2"

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что строительство газопровода "Северный поток - 2" вскоре будет завершено, а Россия благодаря этому получит миллиарды долларов. Такое мнение экс-глава Белого дома выразил в субботу на митинге в городе Финикс (штат Аризона), который транслируют местные телеканалы.

Республиканец в очередной раз выступил с утверждением, что путем введения санкций ему удалось серьезно затруднить строительство газопровода, а действующая вашингтонская администрация во главе с демократом Джо Байденом не препятствует реализации проекта. "Он одобрил крупнейший трубопровод в мире - из России в Германию. И предполагается, что мы должны защищать Германию", - считает Трамп.

Как полагает республиканец, теперь строительство газопровода "завершится через пару месяцев". "Они получат миллиарды и миллиарды долларов", - добавил Трамп. "Этот трубопровод - крупнейшая вещь, которую они когда-либо делали. Это миллиарды и миллиарды долларов", - утверждает республиканец.

Трамп отметил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в поддержку строительства газопровода, "делала это для Германии". "Хотя я думаю, что этот газопровод - большая ошибка для Германии", - сказал бывший президент США. Как он считает, Берлин может "поднять белый флаг". "Поскольку все кончено. Они будут получать 60-70% энергоносителей из России", - утверждает Трамп.

Республиканец припомнил, что в прошлом он говорил Меркель следующее: "Мы расходуем миллиарды долларов на вашу защиту от России, а вы платите миллиарды и миллиарды долларов России за энергоносители".