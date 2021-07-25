Кабмин направит более 307 млн рублей на обеспечение водоснабжения Севастополя

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Правительство РФ дополнительно направит 307,3 млн рублей на обеспечение стабильного водоснабжения Севастополя. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается в воскресенье на сайте кабмина.

"Средства пойдут, в частности, на обвязку недавно разведанных скважин питьевой воды. Процедура обвязки предусматривает установку оборудования, необходимого для эксплуатации источника, а также проведение работ, связанных с его защитой от внешних воздействий", - говорится в пояснительной записке к документу. Кроме того, часть выделенных средств планируется направить на соединение скважин с сетью водоснабжения, что обеспечит подачу воды напрямую в Севастополь.

Уточняется, что деньги выделяются из резервного фонда правительства. Контролировать эффективность расходования средств будет Минобороны РФ.

На этой неделе правительство выделило более 222 млн рублей на обеспечение водоснабжения Крыма.

Ранее кабмин утвердил план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя общей стоимостью 48 млрд рублей.