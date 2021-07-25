Глава "ГТС Украины" считает, что страна может утратить транзит газа из РФ после 2024 года

КИЕВ, 25 июля. /ТАСС/. Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон считает, что Киев может утратить транзит российского газа в Европу после ввода в строй газопровода "Северный поток - 2" и окончания действующего контракта с "Газпромом" в конце 2024 года, что может привести к угрозе безопасности страны.

Отказ от санкций и деньги для Киева. Главное о сделке США и ФРГ по "Северному потоку - 2"

"Основная наша проблема - это фактически обеспечение энергетической безопасности Украины. Сейчас транзит нам гарантирует наличие ресурса на территории Украины, а также это гарантирует нам как государству и военную безопасность", - сказал Макогон в эфире телеканала "Украина-24".

По его мнению, нет никаких гарантий, что Украина сохранит за собой статус транзитера российского газа после 2024 года, учитывая соглашение между США и Германией, означающее фактическое прекращение американского противодействия завершению проекта "Северный поток - 2". "Тот документ, который я видел - это больше декларация. Я не увидел там никаких предохранителей того, что транзит останется, - отметил Макогон. - Мы не считаем, что это соглашение. Более того, мы не были стороной этих переговоров между Германией и США".

Макогон также напомнил, что на данный момент действует соглашение между Украиной и Россией до конца 2024 года, которое предусматривает положение "качай или плати". Согласно этому соглашению, "Газпром" до 2025 года будет платить примерно $1,3 млрд за транспортировку 40 млрд кубометров газа в год. "У нас есть также дополнительные мощности, которые мы постоянно предлагаем", - добавил Макогон.

Проект "Северный поток - 2" предполагает сооружение двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд кубометров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

США и Германия на этой неделе достигли соглашения по проекту "Северный поток - 2". В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.