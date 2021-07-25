Аграрии Крыма смогут строить оптово-распределительные центры на льготных условиях

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о поддержке строительства оптово-распределительных центров в Крыму. Это решение позволит крымским агропроизводителям строить такие центры на льготных условиях и послужит укреплению продовольственной безопасности полуострова, сообщила в воскресенье пресс-служба кабмина.

"Сельхозпроизводители Крыма и Севастополя смогут компенсировать часть затрат на строительство или модернизацию оптово-распределительных центров", - говорится в сообщении.

В кабмине отметили, что 20% фактической стоимости созданной инфраструктуры возмесятят из федерального бюджета.

Уточняется, что эта мера поддержки начнет действовать с 2022 года.