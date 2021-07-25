РЖД открыли движение пассажирских поездов по Транссибу в Забайкалье

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Движение пассажирских поездов по мосту на Транссибирской магистрали вновь открыто после паводков в Забайкалье, говорится в официальном Telegram-канале РЖД.

"В 17:54 по московскому времени реку Ареда по первой нитке восстановленного моста пересек первый пассажирский поезд № 11 Владивосток - Самара. Пассажирское движение по Транссибу открыто. Железнодорожное сообщение восстановлено за рекордные двое суток, но работы продолжатся до открытия второй нитки моста", - отмечается в сообщении.

Ранее РЖД подготовили схему отправки пассажиров отмененных из-за паводка в Забайкалье поездов самолетами. С субботы по Транссибу к месту размыва железнодорожного моста продолжили следовать пассажирские поезда.

По последним данным, в Забайкалье подтопленными остаются 16 жилых домов и 908 приусадебных участков, 12 низководных мостов, из которых три полностью разрушены, а также три участка муниципальных автодорог. Развернуто шесть пунктов временного размещения, которые могут принять 450 человек. В одном из них, развернутом в городе Шилке, размещены 64 человека, в том числе 15 детей.

Очередные паводки в Забайкалье начались в четверг, подтопленными оказались Шилкинский, Нерчинский и Чернышевский районы. В Шилкинском районе вода разрушила железнодорожный мост на Транссибе.